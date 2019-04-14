اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "وبعد حكومة نتنياهو الأخيرة، سيعلن تفاصيل صفقة القرن، وسيقوم بتطبيق وفرض واقع لهذه الصفقة قبل الإعلان عنها. لذلك التطبيع الخليجي مع العدو الإسرائيلي هو ثمن يدفعه العرب سلفا لترامب ونتنياهو، والاعتراف بسيادة العدو على القدس والجولان هو أيضا مكاسب لنتنياهو يكتسبها سلفا في صفقة القرن".
وشدد قاووق في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني في بلدة عدشيت، على أنه "لا يظنن أحد في لبنان أنه سيبقى بمنأى عن تداعيات صفقة القرن"، وسأل: "ما الذي ينتظر لبنان، هل سيكون لبنان بمنأى عن خطر التوطين؟"، مجيبا "مخاطر التوطين في صفقة القرن تزداد جدا، ومخاطر العدو على نفطنا وثرواتنا تزداد أكثر فأكثر، حق لبنان في مزارع شبعا يصبح في خطر أكثر فأكثر". وختم قائلا: "الحصن الحصين في لبنان لمواجهة تداعيات صفقة القرن، ليس إلا المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر قاووق: لا يظنن أحد في لبنان أنه سيبقى بمنأى عن تداعيات صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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