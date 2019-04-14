محمد سليمان شكر أهل طرابلس: اثبتم أنكم للوفاء عنوان وللاعتدال خيار

توجه عضو كتلة "المستقبل" ​محمد سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهالي ​طرابلس​ بالشكر، قائلا: "نشكر مدينة العلم والعلماء مجددا، اثبتم أنكم للوفاء عنوان وللاعتدال خيار، مبروك ​ديما جمالي​ الزميلة النشيط".

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