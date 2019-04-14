استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، وزير الخارجية العراقي ​محمد الحكيم​ في العاصمة عمان. وأكدا متانة العلاقة بين البلدين، وضرورة تطوير التعاون في مختلف المجالات. وأشار الملك الأردني إلى "أهمية ​البناء​ على مخرجات قمة ثلاثية جمعت البلدين ومصر بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني بحث مع وزير الخارجية العراقي التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.