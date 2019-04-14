القائم باعمال اميركا بالسودان بحث مع نائب رئيس المجلس الانتقالي الأوضاع بالسودان

لفتت ​وزارة الخارجية الأميركية​ إلى ان "القائم بالأعمال الأميركي في ​السودان​ التقى نائب رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي وتمت مناقشة الأوضاع وتشجيع الانتقال الديمقراطي في السودان"، مشيرةً إلى أن "القائم بالأعمال الأميركي طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان بضرورة الاستماع إلى نداءات الشعب وحض المجلس العسكري وجميع الجهات على الدخول في عملية شاملة تؤدي إلى انتقال إلى حكم مدني".

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