محامية أسانج: موكلي مستعد للتعاون مع أي طلب لتسليمه إلى السويد

أعلنت محامية مؤسس موقع ​ويكيليكس​ ​جوليان أسانج​، جنيفر روبنسون أن "موكلها مستعد للتعاون مع السلطات ​السويد​ية إذا ما طلبت تسلمه، لكن شريطة عدم ترحيله إلى ​الولايات المتحدة​"، مشيرةً إلى أنه "في حال طلبت السويد تسليمه إليها سنطلب حتما الضمانات عينها التي أعلنا عنها وهي ألا يسلّم جوليان أسانج للولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن "سبب لجوئه إلى سفارة ​الإكوادور​ في لندن منذ 2012 يعود إلى مخاوفه الحقيقة والمشروعة من ترحيله إلى الولايات المتحدة".

وأوقف أسانج الخميس في سفارة الإكوادور في لندن، بعدما لجأ إليها لسبع سنوات للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية، على خلفية اتهامه ب​الاغتصاب​ و​الاعتداء الجنسي​ في السويد.