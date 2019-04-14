أعلنت محامية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، جنيفر روبنسون أن "موكلها مستعد للتعاون مع السلطات السويدية إذا ما طلبت تسلمه، لكن شريطة عدم ترحيله إلى الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "في حال طلبت السويد تسليمه إليها سنطلب حتما الضمانات عينها التي أعلنا عنها وهي ألا يسلّم جوليان أسانج للولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن "سبب لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 يعود إلى مخاوفه الحقيقة والمشروعة من ترحيله إلى الولايات المتحدة".
وأوقف أسانج الخميس في سفارة الإكوادور في لندن، بعدما لجأ إليها لسبع سنوات للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية، على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر محامية أسانج: موكلي مستعد للتعاون مع أي طلب لتسليمه إلى السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.