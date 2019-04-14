بنك السودان المركزي يجمد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها

أعلن بنك ​السودان​ المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل ​المجلس العسكري​ الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها ​رئاسة الجمهورية​ والمجلس الوطني ومجلس الولايات. وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية. كما ووعد رئيس المجلس العسكري الفريق ​عبد الفتاح البرهان​ بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.

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