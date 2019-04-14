ناشط يطالب اسرائيل باستعادة المسجد الأحمر بعد أن تحول إلى خان أحمر

لجأ الناشط خير طبري، القائم على أعمال أوقاف طبريا، إلى ​القضاء​ في محاولته لاستعادة موقع المسجد الأحمر القديم في بلدة صفد بعد أن سيطرت عليه اسرائيل عام 1948، حيث قدم وثائق تظهر ملكية الأوقاف للمسجد بالإضافة إلى وثائق أخرى توضح النشاط الجديد للموقع حالياً.

وطالب طبري ​الجمعيات الأهلية​ والسياسية بدعمه عبر الضغط من أجل استعادة المسجد التاريخي.

ويذكر أن موقع المسجد الأحمر شهد العديد من التحولات التي بدأت منذ عام 1948 ولا تتوقف حتى اليوم. فقد تم تحويله إلى مدرسة دينية يهودية بعد عام 1948، وتبع ذلك استخدام الموقع كمركز انتخابي لأحزاب الليكود وكاديما ثم تحول إلى مخزن ملابس قبل أن تقوم شركة استثمارية تابعة للبلدية بتحويله إلى ​ملهى ليلي​ وقاعة أفراح وهو ما تزامن مع تغيير اسمه من المسجد الأحمر إلى الخان الأحمر.

وكانت صفد موطناً لأكثر من 12 ألف فلسطيني قبل أن يُهجروا بواسطة ​إسرائيل​ بعد عام 1948.