خارجية العراق: نرفض قرار أميركا بضم الجولان إلى اسرائيل

أكد وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​ رفض بلاده "القرار الأميركي بضم مرتفعات ​الجولان​ إلى ​إسرائيل​"، معتبرًا إياه "مخالفًا للشرعية الدولية وآحادي الجانب". وشدّد الحكيم على أن "الجولان أرض سورية وتبقى القرارات الدولية الشرعية التي تعترف بسيادة ​سوريا​ على الجولان. نحن لا نعترف بالقرار"، مشيرًا إلى أنه "لدينا عدو واحد وهو داعش، والجميع يسعى للقضاء على هذا التنظيم"، لافتًا إلى "أهمية التعاون الأمني إضافة إلى الاقتصادي والبشري".

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