بدأت ​إيفانكا ترامب​ ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ جولة تستمر أربعة أيام بالقارة الأفريقية للترويج لمبادرة أميركية لتشجيع توظيف النساء في الدول النامية. وأكّدت إيفانكا بعد مراسم احتفال شعبية في ​أديس أبابا​ عاصمة ​إثيوبيا​ "أننا نؤمن بشكل أساسي بأن الاستثمار في ​المرأة​ سياسة تنمية ذكية واستثمار ذكي". وتهدف مبادرة التطوير والازدهار العالمي للمرأة إلى التمكين الاقتصادي لما يصل إلى 50 مليون امرأة بحلول عام 2025. ووجه الرئيس ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتخصيص 50 مليون دولار كدفعة مبدئية للمبادرة. وستشارك إيفانكا في قمة للبنك الدولي ثم تتوجه إلى ​ساحل العاج​ للترويج لدور رائدات الأعمال في قطاع إنتاج الكاكاو هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب بدأت جولة أفريقية للترويج لمبادرة بشأن توظيف النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.