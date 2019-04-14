المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: هناك ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن

أكد اللناطق الرسمي باسم ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم "اننا حريصون على التواصل مع الإعلام لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في السودان"، مشيراً إلى "إحالة كل من لفريق عوض بن عوف والفريق كمال عبدالمعروف ومدير جهاز ​الأمن​ المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد".

وفي مؤتمر صحفي له، لفت كباشي إبراهيم إلى أن "هناك ترتيبات مهمة جارية لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات"، مشيراً إلى أن "اتصالات بدأت منذ أمس مع قادة دول أبرزها ​السعودية​ و​الإمارات​ وقطر و​إثيوبيا​ لإبلاغهم بالتطورات"، معلناً عن "تشكيل لجنة معنية باستلام أصول ​حزب المؤتمر​ الوطني".

وأعلن عن "إعادة هيكلية مؤسسة ​محاربة الفساد​ وتم التحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد"، مشيراً إلى "إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته"، لافتاً إلى "إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة".

وأشار إلى "مراجعة تقييم ​البعثات الدبلوماسية​ في الخارج وإعادة النظر في تعيين السفراء وإعفاء السفير السوداني في ​واشنطن​ ضمن مراجعة لعمل البعثات في الخارج"، لافتاً إلى "اننا طلبنا من قوى المعارضة تقديم اقتراحاتهم بشأن المرحلة الانتقالية".