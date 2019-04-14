وزير داخلية ليبيا: مصر دولة جارة لنا ولكن الشعب الليبي هو من يختار حكامه

اعتبر وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن "مصر دولة مهمة وجارة لنا ولكن الشعب الليبي هو من يختار حكامه"، مشيراً إلى "اننا نتمنى من جميع الدول بما فيها مصر أن تحترم حق الليبيين في الاختيار".
ولفت إلى أن "قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر فتح الطريق لتنظيم الدولة للتوجه نحو الغرب الليبي"، مشيراً إلى "أننا نتمنى من الدول المعنية بالشأن الليبي أن يكون تدخلها إيجابيا".
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