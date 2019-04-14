مسؤول صومالي: مقتل قيادي بارز في "داعش" شمال شرقي البلاد

أعلن وزير الأمن في إدارة بونتلاند في ​الصومال​ عبد الصمد محمد عن "مقتل قيادي بارز بتنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، في غارة جوية بإقليم بري التابع لإدارة بونتلاند، شمال شرقي الصومال"، موضحاً أن "الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها القيادي".

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