مسؤول ايراني: مزاعم بومبيو حول تدخل ايران بالشؤون الداخلية لفنزويلا مثيرة للسخرية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية عباس موسوي أن "مزاعم وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​ حول تدخل ايران في الشؤون الداخلية ل​فنزويلا​ مثيرة للسخرية"، مشيراً إلى أن " ادارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تريد على غرار القرن التاسع عشر تحويل ​اميركا​ اللاتينية الى حديقتها الخلفية ناسيه ان شعوب ​العالم​ واميركا اللاتينية باتت يقظة وان عقارب الساعة لاترجع الى الوراء".

ولفت إلى أنه "في الوقت الذي يقوم الخبراء الايرانيون بطلب من ​الحكومة​ الفنزويلية بالعمل على تحسين انظمة الماء و​الكهرباء​ في هذا البلد قامت اميركا بنهب 30 مليار ​دولار​ من ارصدة فنزويلا وتعرض شعب هذا البلد الى هجماتها الارهابية الاقتصادية وتريد منهم اما ان الانتفاض على حكومتهم الشرعية او تحمل الجوع"، مشيراً إلى أن "هذا الاجراء الاميركي تدخل صارخ ومتفرد في الشؤون الداخلية لفنزويلا وهو مدان بشدة".