اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أن "مزاعم وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو حول تدخل ايران في الشؤون الداخلية لفنزويلا مثيرة للسخرية"، مشيراً إلى أن " ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تريد على غرار القرن التاسع عشر تحويل اميركا اللاتينية الى حديقتها الخلفية ناسيه ان شعوب العالم واميركا اللاتينية باتت يقظة وان عقارب الساعة لاترجع الى الوراء".
ولفت إلى أنه "في الوقت الذي يقوم الخبراء الايرانيون بطلب من الحكومة الفنزويلية بالعمل على تحسين انظمة الماء والكهرباء في هذا البلد قامت اميركا بنهب 30 مليار دولار من ارصدة فنزويلا وتعرض شعب هذا البلد الى هجماتها الارهابية الاقتصادية وتريد منهم اما ان الانتفاض على حكومتهم الشرعية او تحمل الجوع"، مشيراً إلى أن "هذا الاجراء الاميركي تدخل صارخ ومتفرد في الشؤون الداخلية لفنزويلا وهو مدان بشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: مزاعم بومبيو حول تدخل ايران بالشؤون الداخلية لفنزويلا مثيرة للسخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.