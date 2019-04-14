أحمد الحريري: نتائج ماكينة تيار المستقبل تظهر فوز ديما جمالي بـ20 الف صوت

توجه أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري في تصريح له من ماكينة تيار "المستقبل" في طرابلس بعد انتهاء فرز الاصوات واعلان فوز المرشحة ديما جمالي بإنتظار النتائج الرسمية، بالشكر إلى "وسائل الاعلام التي غطت هذا اليوم الطويل بكل مهنية وحرفية وماكينة تيار "المستقبل" التي قامت بعمل جبار من الشهر الماضي حتى اليوم أي المكنة اللوجستية والشعبية والشكر لكل من دعمنا في هذه المعركة سياسيا إن كان رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي ومحمد الصفدي وكل الافرقاء الذين ساعدونا بهذه المعركة".
واعتبر أن "قضية ديما جمالي وقضية نزار زكا فازتا اليوم في انتخابات طرابلس الفرعية والاخير أوصل صوته وأنه يجب أن يعود إلى الحرية وعلى جميع الافرقاء السياسيين العمل من أجل عودته إلى الحرية وأثبت اليوم أن قضيته ما زالت حية ولن تموت"، معلناً عن "فوز ديما جمالي بالانتخابات الفرعية في طرابلس بحسب الماكينة الانتخابية لتيار "المستقبل" بـ20 الف صوت".
ولفت إلى "اننا نشكر رئيس الحكومة سعد الحريري لأنه وضع ثقته بجمالي وردّ الاعتبار للتيار ونتمى أن تُقبل الطعون في المرة المقبلة بكل المناطق ولا تكون على فئة معينة".
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