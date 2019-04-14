رؤساء الأقلام ينتظرون منذ اكثر من ساعتين أمام قصر عدل طرابلس لتسليم صناديق الاقتراع

اشتكى رؤساء الأقلام المشاركين في ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​ بسبب انتظارهم لاكثر من ساعتين أمام قصر العدل في طرابلس ومعهم صناديق الاقتراع المفروزة لتسليمها للجان القيد الابتدائية، وتحدث الموظفين عن فوضى عارمة وانزعاج من عدم تنظيم الموضوع.

بالمقابل، تحرك وزير العدل البيرت سرحان ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ واعلنا تسريع عمل لجان القيد المختصة، وزيادة عدد القضاة.

وفي السياق، تحدثت قناة "MTV" عن تعرّض رئيسة قلم تعاني من داء السكري، للإغماء وذلك بسبب الانتظار لوقت طويل أمام قصر العدل في طرابلس لتسليم صناديق الاقتراع المفروزة.