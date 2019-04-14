انخفاض ملموس بالحرارة غدا مع أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا مع برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يؤثّر منخفض جويّ تدريجيّاً على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تصبح الاجواء بعد الظهر مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة تشتد ليل الاثنين/الثلاثاء مع برق ورعد.

الثلاثاء: غائم مع أمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة.