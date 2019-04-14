انخفاض ملموس بالحرارة غدا مع أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا مع برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يؤثّر منخفض جويّ تدريجيّاً على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تصبح الاجواء بعد الظهر مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليل الاثنين/الثلاثاء مع برق ورعد.
الثلاثاء: غائم مع أمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد.
الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة.
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