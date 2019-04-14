"مقطوعة الرأس".. النيابة تحقق في العثور على جثة طفلة في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تباشر نيابة 15 مايو، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة مقطوعة الرأس بدائرة قسم 15 مايو. وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها. تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثة طفلة بدون رأس، ولم يستدل أحد على هويتها، فتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة لتحقيق. وأمرت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازم لكشف ملابسات الواقعة، والكشف عن هوية الطفلة المتوفاة.

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