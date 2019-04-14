كامل الوزير: "نعمل على حل جميع مشكلات الطرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيأخذ ملاحظات النواب في الاعتبار بالنسبة لمشاكل الطرق والكباري والسكة الحديد وغيرها، موجهًا حديثه لهم: "أشكركم على ملاحظاتكم وسأخذها كلها في الاعتبار، إحنا بنشتغل من خلال خطة دولة، وقولنا مش هنخبي حاجة وهنعمل اللي علينا".

وأكد "الوزير"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، أنه سيعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمحافظين على حل جميع مشكلات الطرق وحل مشكلة الإنارة، مضيفًا: "بالنسبة لطرق المحافظات والإنارة سننسق مع باقى زملائنا فى الحكومة ومع المحافظين لحلها، فى كل دول العالم من يعمل الطريق ينفذ العلامات الإرشادية والإضاءة وغيرها، بحيث إنه بدون إضاءة يقدر يمشى على الطريق، وإحنا قولنا الكبارى تدار بالطاقة الشمسية، ومعظم الكبارى التى نفذتها الهيئة الهندسية بتنور بالطاقة الشمسية، والأعمدة اللى فى مداخل المدن تنور بكهرباء، سننسقها مع كل المحافظات بإشراف رئيس الوزراء بأقرب جلسة لمجلس الوزراء، والطرق الداخلية بالمحافظات لازم هيئة الطرق والكبارى يكون لها إشراف على هذه الطرق، وميزانيتها تتبع المحليات ولكن لازم يتم زيادتها، ادونا فرصة وكل اللى قولتوه هيتراعى".

وتابع وزير النقل: "بالنسبة لمحور ترعة الزمر، الدراسة معمولة بشكل متقدرش تقول عليه محور، ممكن يكون طريق سطحى، وقولنا مش هتنفذوه إلا بالمواصفات الصح، وبالنسبة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو عندنا فعلا مشاكل، نسبة تنفيذ المشروع 17%، وسنعمل على سرعة التنفيذ وتذليل كل العقبات".

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واستطرد الفريق كامل الوزير: "بالنسبة لمعدات الطرق فيها "قديمة وعطلانة وفيها حديثة وغير مستغلة جيدا، ومش هسيب الكلام دا".

من جانبه، اقترح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على الوزير، أن تطرح مبادرة بحصر الطرق، وإزالة المطبات العشوائية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بأن تكون هناك إدارة فى وزارة النقل لمتابعة التوصيات الصادرة من البرلمان.