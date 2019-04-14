نشرة الحوادث المسائية.. سقوط عصابة الاتجار بالبشر ومحاكمة "مرسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل خطة "حليمة" لتأديب "بواب" راودها عن نفسها

كشفت تحريات مباحث الشروق، بالقاهرة الجديدة، تفاصيل اتهام 9 اشخاص، باستدراج حارس فيلا، وتقييده داخل فيلا تحت الإنشاء، وتصويره، اثناء الاعتداء عليه بالضرب، لقيامه بمساومة زوجة أحدهم على نفسها، مقابل إيجاد فرصة عمل له في مجال حراسة الفيلات بالمنطقة التي يعمل بها.

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

Advertisements

تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال في اتهامه بالكسب غير المشروع.

سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد، شاب ورئيسة تمريض إحدى المستشفيات، لاشتراكهما وآخرين في تكوين تشكيل عصابي، للاتجار في الأعضاء البشرية.

القضاء على بؤرتين إجراميتين لتجارة الهيروين والحشيش بالبراجل والعامرية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة استهدفت بؤر إجرامية يديرها مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطرة، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والإسكندرية.