الكويت تزين أبراجها بعلم السودان

زينت الكويت أبراجها المشهورة بأعلام السودان الرسمية فى مبادرة للتعبير عن تأييد الكويت للشعب السودانى. وتتكون مجموعة أبراج الكويت، من ثلاثة أبراج تقع على ساحل الخليج العربى فى منطقة تسمى رأس عجوزة، فى العاصمة الكويت، وصممتها شركة سويدية ونفذتها شركة ساحل الخليج العربى فى منطقة تسمى رأس عجوزة، فى العاصمة الكويت، وصممتها شركة سويدية ونفذتها شركةإنيرغو بروجيكت اليوغوسلافية. وتم إنجاز بناء الأبراج عام 1975، وتم افتتاحها فى 1 مارس 1979 حيث يصل ارتفاع البرج الرئيسى إلى 187 مترا. وترمز الأبراج للنهضة المعاصرة للكويت وتدل على تقدمها.

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