دعت منظمة التعاون الإسلامي الأطراف السودانية الي مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بما ينسجم مع القرارات الصادرة عنالقمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنظمة أكدت متابعتها عن كثب وبكل اهتمام التطورات السياسية في السودان، معربة عن تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره
وأعربت المنظمة في بيان لها عن املها في أن تسهم حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية وأية خطوات مماثلة من الدول الأعضاء في تلبية احتياجات الشعب السوداني العاجلة ودعم خياراته المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تدعو الأطراف السودانية الي مواصلة الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.