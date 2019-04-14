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التعاون الإسلامي تدعو الأطراف السودانية الي مواصلة الحوار

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دعت منظمة التعاون الإسلامي الأطراف السودانية الي مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن

القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

 

وذكرت وكالة الأنباء أن المنظمة أكدت متابعتها عن كثب وبكل اهتمام التطورات السياسية في السودان، معربة عن تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره

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حيال مستقبله وترحيبها بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

 

وأعربت المنظمة في بيان لها عن املها في أن تسهم حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية وأية خطوات مماثلة من الدول الأعضاء في تلبية احتياجات الشعب السوداني العاجلة ودعم خياراته المستقبلية.

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