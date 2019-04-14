أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم إحالة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.
وأكد شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي له مساء اليوم أن هناك ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن، مضيفا أنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن لافتا الىأنه سيتم إعادة هيكلية مؤسسة محاربة الفساد.
وأوضح في الوقت ذاته أن تم إعفاء سفيري السودان لدى واشنطن وجنيف من منصبيهما مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة النظر في تعيين السفراء .
وشدد على حرص المجلس على التواصل مع الإعلام وذلك لدوره الكبير في
وأضاف المسؤول العسكري السودان أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة لافتا في الوقت ذاته إلى أن المجلس طالب من قوى المعارضة تقديم اقتراحاتهم بشأن المرحلة الانتقالية.
وفي هذا الصدد أشار شمس الدين كباشي إلى أنه تم وضع وثيقة لتحديد العلاقة بين الجيش وقوى المعارضة وكشف عن تشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني .
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري الانتقالي السوداني يحيل وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن إلى التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.