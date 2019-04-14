الجيش الليبي: هدف طوفان الكرامة تدمير قوة المليشيات لتحرير طرابلس

أكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الهدف الرئيسي لعملية "طوفان الكرامة" حاليا هو تدمير القوة الرئيسية للمليشيات المسلحة التى تتحصن بالعاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد حول آخر تطورات الوضع الميداني لعملية "طوفان الكرامة"، إن القوات تقترب من وسط العاصمة طرابلس وخاصة من محوري عين زارة وتاجوراء، وأضاف "عملياتنا الجوية تمهيدا لقواتنا البرية التي تتقدم من 7 محاور"، مؤكدا أن القوات تواصل تقدمها على مدار الساعة نحو الهدف المشود.



وكشف أن القوات الجوية التابعة للجيش دمرت مخازن لأسلحة الإرهابيين في

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ضواحي طرابلس، مشيرا إلى أن القوات تتقدم بشكل جيد من محاور صلاح الدين وطريق المطار والكريمية، ونوه الى أن الجماعات الإرهابية الموجودة في طرابلس تجند مرتزقة أفارقة لمواجهة الجيش عند دخوله العاصمة.



وقال إن قائد احدى المليشيات المسلحة في العاصمة يخطط لنقل أكثر من 350 من عناصر المرتزقة إلى طرابلس.

وأكد المسماري الأنباء التى تحدثت عن سقوط طائرة تتبع قوات الجيش الليبي بصاروخ في ضواحي طرابلس، مؤكدا أن الطيار قفز من الطائرة وهو بصحة جيدة.



وأشار إلى أن مليشيات مصراتة نفذت غارات جوية على منزل للمدنيين في ضواحي طرابلس، كاشفا عن وفاة عائلة نتيجة لهذا القصف.

وربط بين العمليات الإرهابية التي تقع في بلدان أوروبية وبين الجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا، وقال المسماري "هنالك علاقة بين الإرهابيين في ليبيا والهجمات التي وقعت في باريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية".



وأكد أن قوات الجيش الليبي أطلقت عملية "طوفان الكرامة" من أجل تطهير طرابلس من عناصر إرهابية تهدد أمن دول الجوار وأوروبا، وكشف أن العمليات العسكرية تستهدف في المقام الأول قتل عناصر إرهابية في طرابلس لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



واستعرض المتحدث باسم الجيش الليبي خلال المؤتمر مجموعة من الوثائق والبراهين التى تؤكد تورط قطر وتركيا في دعم الإرهاب والجماعات المسلحة في ليبيا.