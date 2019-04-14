الشرطة الإسرائيلية تفرج عن محافظ القدس بعد اعتقاله

أفرجت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، عن محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، بعد اعتقاله بسبب ما قالت إنه انتهاك لشروط قرار عسكري صدر بحقه في نوفمبر 2018.

وسبق أن اعتقلت السلطات الإسرائيلية غيث عدة مرات في الأشهر الأخيرة للتحقيق معه في قضية بيع أراض.

وقال محاميه محمد محمود إنه صدر لموكله أمر بعدم زيارة الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر أو الاتصال بأشخاص معينين، واتهمته الشرطة بخرق هذا الأمر.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد اعتقال غيث والتحقيق معه.

لكن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ذكرت أنه تم الإفراج عن غيث في وقت لاحق، اليوم، بكفالة مالية بقيمة 1000 شيكل (280 دولارا).

Advertisements

وتسلم محافظ المدينة في نوفمبر 2018، قرارا عسكريا من قائد المنطقة الوسطى يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية المحتلة مدة 6 أشهر، وعدم التواجد أو الحضور أو

الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة شخصيات فلسطينية معينة.

وكانت عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قد اقتحمت فجر الأحد منزل محافظ القدس الواقع في بلدة سلوان (جنوب) واعتقلته.

وأدانت محافظة القدس، الأحد، في بيان عملية الاعتقال، مؤكدة "أن الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية".

واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية في حرب 1967 وضمت لاحقا المدينة قبل أن تعلنها بأكملها عاصمتها الموحدة.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم المستقبلية.