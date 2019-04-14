سناتور: ترامب يقترح نقل المهاجرين لمدن الملاذ لإثارة غضب الجميع

قال السناتور الجمهوري ريك سكوت يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما هدد بنقل المهاجرين غير القانونيين إلى ما تسمى بمدن الملاذ ”لإثارة غضب الجميع“ ولفت انتباه الإعلام.
وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يدرس نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن ملاذ ودفع رؤساء البلديات لقبول العرض مع احتدام المعركة بشأن أمن الحدود.
ومدن الملاذ هي دوائر محلية تمنح المهاجرين
وفي تصريح لشبكة ”سي.إن.إن“ الإخبارية، قال سكوت إنه لا يعرف إن كان نقل المهاجرين إلى هذه الدوائر جائزا قانونيا لكنه يرى أن الرئيس يتحايل.
وأوضح قائلا ”أعني أنه ربما يقول ذلك فقط من أجل إثارة غضب الجميع ودفعهم للحديث عن هذا الأمر في البرامج (التلفزيونية)“.
وينأى سكوت، حاكم فلوريدا السابق الذي انتخب لمجلس الشيوخ في نوفمبر تشرين الثاني، بنفسه عن ترامب في العادة، وانتقده في الماضي بشأن سياسات الهجرة وقضايا أخرى.
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