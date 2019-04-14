المسماري: الجيش الوطني يتقدم صوب طرابلس من 7 محاور

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد أن العمليات العسكرية مستمرة على مدار الساعة لتحرير طرابلس من الميليشيات، مشيراً إلى أن قوات الجيش البرية تتقدم في 7 محاور نحو العاصمة الليبية.

وقد اقتربت القوات التي تخوض المعارك في محوري عين زارة وتاجورة أكثر من غيرها من المحاور من العاصمة طرابلس. وفي هاذين المحورين تتقدم القوات بشكل جيد داخل

الأحياء السكنية. وشدد المسماري على أن في هاذين المحمورين لم تسجل أي خروقات في حماية المدنيين.

وفي محوري صلاح الدين والمطار، هناك أيضاً تقدم جيد، حسب المسماري، الذي توقع فتح محور ثامن للتقدم صوب طرابلس في الساعات المقبلة، لقطع الشريان الرئيسي لدعم المسلحين في طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد،

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إن الجيش الوطني الليبي نفّذ ضربات جوية ناجحة ليل السبت استهدفت مخازن أسلحة وذخائر للميليشيات في عدة مناطق.

وشدد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي يركز على تدمير مكامن القوة لدى الجهة المقابة، كتجمير الآليات والمدرعات و"التقليل من عدد الأفراد".

وشرح المسماري أن العمليات الجوية تهدف لتقدم الدعم وتمهيد الطريق للقوات البرية المشاركة في العملية.

من جهة أخرى، نفذت طائرات حكومة الوفاق غارات تسببت بمقتل 3 سودانيين، بحسب المسماري، كما فقد الجيش الوطني الليبي إحدى طائراته بعد أن أصيبت بشظايا صاروخ.