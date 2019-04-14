المجلس الانتقالي في السودان يؤيد تشكيل حكومة مدنية

قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الأحد، إن المجلس يؤيد تولي شخصية "مستقلة" رئاسة حكومة "مدنية".
وصرح الفريق ياسر العطا عضو المجلس، مخاطباً الأحزاب السودانية، "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية"، مضيفاً "نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".
كان المجلس قد استقبل، مساء أمس، ممثلين عن المتظاهرين الذين سلموه مطالبهم. وضمت المطالب تشكيل حكومة مدنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية.
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بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اليوم الأحد، إلى تسليم السلطة فوراً لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش.
وقال البيان "سنواصل (....) اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا".
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