مبعوث الأمم المتحدة يعود إلى دمشق لإجراء مباحثات

استأنف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، مشاوراته حول العملية السياسية، خلال زيارة جديدة له إلى دمشق يجري خلالها مباحثات "مفصلة" مع مسؤولين سوريين.

ووصل بيدرسون، أمس السبت، إلى دمشق في ثالث زيارة للعاصمة السورية منذ تسلمه منصبه في يناير الماضي، والتقى صباح اليوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال بيدرسون "أجرينا مباحثات مفصلة ومهمة وسنتابع النقاش بعد ظهر اليوم"، مضيفاً "من الإنصاف القول بأننا نتطرق الآن إلى كافة المسائل (...) وقد باتت كلها على الطاولة".

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنه جرى خلال اللقاء "استعراض الجهود المتواصلة المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور".

تجدر الإشارة إلى أن بيدرسون زار دمشق في 17 مارس وبحث مع المعلم الحل السياسي للنزاع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات. كما قام في يناير بأول زيارة له إلى دمشق منذ تسلمه منصبه خلفاً لستافان دي ميستورا.

أقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تختار دبلوماسياً نرويجياً مبعوثاً خاصاً لسوريا