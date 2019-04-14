كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة في استراليا لفضح انتهاكات إيران في الأحواز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم العشرات من الأحواز، ندوة في ملبورن باستراليا، تحت عنوان (الأحواز في ظل الاحتلال الإيراني)، وذلك بمناسبة ذكرى احتلال الأحواز وانتفاضة نيسان المجيدة.

وقال ميثاق عبدالله نائب رئيس الاتحاد الدولي للإعلاميين العرب، إن الندوة رسالة للعالم أجمع بأن الفرس قد عاثوا فسادا في كل بقعة أرض تطأ أقدامهم بها في الأحواز المحتلة، والمنطقة العربية بأسرها.

وأوضح أن معاناة الأحوازيين مستمرة منذ احتلال الفرس لنا، حيث قاموا بإضطهاد الشعب الأحوازي، وتقتيله وتشريده، علاوة على قطع أرزاقه، والمحاولات المتكررة لطمس هويته العربية وإستبدالها بالفارسية، إلا أن شعب الأحواز الأبي رفض كل تلك الممارسات، ونهض نهضة رجلٍ واحد، وقاوم الفرس بكل الوسائل المتاحة، حتى تحقق له النصر المعنوي، بالرغم من قلة الإمكانيات.

Advertisements

ومن جانبه أدان أحمد قاسم نائب رئيس حركة رواد النهضة، سياسات إيران التصعيدية لتهجير شعب الأحواز، متابعًا: "نحملها المسؤولية المباشرة والعلنية لكل الكوارث التي حلت بالأحواز وشعبها الصامد".

وطالب "قاسم"، الجامعة العربية والمجتمع الدولي وجميع أحرار العالم بوضع حد للاحتلال الإيراني والظلم التاريخي الواقع على أرضنا وشعبنا ودعم مشروعنا الوطني من خلال اعتراف العالم بحقنا كدولة عربية.

‏