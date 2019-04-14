المجلس العسكري السوداني يبعد حزب البشير عن الحكومة الانتقالية

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، استبعاد حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير) من المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة.

وأشار "كباشي"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري عقدت عدة اتصالات دولية كان أبرزها مع السعودية والإمارات وقطر.

Advertisements

وقال إن المجلس العسكري الانتقالي قرر إعادة النظر بالنظام العام وتشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكل من تدور حوله شبهات فساد.

وأضاف كباشي أن المجلس العسكري أعفى سفيري الخرطوم في واشنطن وجنيف من منصبيهما.

وذكر أنه تقرر إطلاق سراح الناشط هشام محمد علي وجميع الضباط الموقوفين بسبب اتهامهم بالتضامن مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المجلس أطلع القوى السياسية على مجريات التغيير وأكد الرغبة في تشكيل حكومة مدنية.