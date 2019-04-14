كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم مجلس الاحتياط بسبب سياساته النقدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مجدداً هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي إن "سوق الأسهم كان سيصبح أعلى بمقدار 5 آلاف إلى 10 آلاف نقطة لولا إجراءات البنك المركزي الأمريكي".
وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: "لو كان مجلس الاحتياط قام بعمله بشكل صحيح، وهو ما لم يفعله، لكانت البورصة قد ارتفعت بمقدار 5 آلاف إلى 10 آلاف نقطة إضافية، وكان سيكون الناتج المحلي الإجمالي فوق 4% بدلاً من 3% مع عدم وجود تضخم تقريباً، لقد كان التقييد الكمي قاتلاً كان ينبغي أن يفعل العكس تماماً!".
ويأتي هجومه الأخير في وقت يتعرض فيه مرشحاه الاثنان الأخيران للمجلس رجل الأعمال هيرمان كاين والخبير الاقتصادي المحافظ ستيفن مور للهجوم من جانب العديد من الجمهوريين الذين أشاروا إلى أن كاين قد لا يستطيع الفوز بموافقة مجلس الشيوخ.
وكما أنه يأتي أيضاً بعد أيام من قيام رئيس مجلس الاحتياط الأتحادي جيرومي باول، المستهدف بشكل متكرر من جانب ترامب، بإبلاغ مشرعين بالحزب الديمقراطي خلال اجتماع، أن البنك المركزي لن ينحني أمام الضغوط السياسية، وفقاً لمصدرين شاركا في الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة.