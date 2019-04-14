كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم مجلس الاحتياط بسبب سياساته النقدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مجدداً هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي إن "سوق الأسهم كان سيصبح أعلى بمقدار 5 آلاف إلى 10 آلاف نقطة لولا إجراءات البنك المركزي الأمريكي".

وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: "لو كان مجلس الاحتياط قام بعمله بشكل صحيح، وهو ما لم يفعله، لكانت البورصة قد ارتفعت بمقدار 5 آلاف إلى 10 آلاف نقطة إضافية، وكان سيكون الناتج المحلي الإجمالي فوق 4% بدلاً من 3% مع عدم وجود تضخم تقريباً، لقد كان التقييد الكمي قاتلاً كان ينبغي أن يفعل العكس تماماً!".