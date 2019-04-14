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المجلس العسكري السوداني يعفي سفيري واشنطن وجنيف من منصبيهما

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أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، إعفاء سفيري البلاد في واشنطن وجنيف من منصبيهما.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، أنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن.

وأوضح بأنه تم تشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني، لافتا إلى أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة.

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وأشار إلى أنه تم مراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة النظر في تعيين السفراء، مؤكدا بأن الاعتصام لن يتم فكه بالقوة.

ونوه بأنه تم الجلوس مع قوى المعارضة لتأطير العلاقة معهم، وطلبنا من قوى المعارضة تقديم اقتراحاتهم بشأن المرحلة الانتقالية.


ولفت بوضع وثيقة لتحديد العلاقة بين الجيش وقوى المعارضة، متابعا: "سنتعاون مع جميع الأطراف لإعادة الحياة إلى طبيعتها".

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