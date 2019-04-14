كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تعتقل داعشيات حاولن الهرب من مخيم الهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عشر نساء أثناء محاولتهن الهروب من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في "شبكة الخابور"، نقلاً عن مصادر، إن "عشر نساء حاولن الهرب بالتعاون مع أحد قادة حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" في المخيم، الذي قبل تهريب النساء مقابل الحصول على 3 آلاف دولار من كل امرأة"، وفق ما ذكرت شبكة شام الإخبارية، اليوم الأحد.

وأكد المصادر، أن "سبع نساء من اللواتي حاولن الهرب يحملن الجنسية السورية، فيما تحمل اثنين الجنسية التونسية والأخيرة عراقية الجنسية".

وأشار المصدر، إلى أن عناصر "قسد" قاموا باعتقال النساء قرب سياج المخيم، وفرضوا حالة من حظر التجوال على النازحين بين الخيم، بعد إطلاقه النار في محاولة لإرهاب المدنيين هناك.