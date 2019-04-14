كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات حربية تستهدف منزلا لمدنيين في ضواحي طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أن طائرات حربية انطلقت من قاعدة مصراته الجوية استهدفت منزلا لمدنيين في منطقة سوق الخميس، بضواحي العاصمة طرابلس، والذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني الليبي قبل أيام.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيانها اليوم الأحد:"تجدد استهداف قاعدة مصراتة للمدنيين الآمنين بمنطقة سوق الخميس، وهذه المرة عن طريق البراميل المتفجرة سقطت على إثرها الطفلة سمية ووالدتها نادية".

وأشارت إلى أن:"باقي أفراد أسرتهما يعانون من إصابات خطيرة، بالإضافة للأضرار المادية الكبيرة دون أي مراعاة للإنسانية وضرب القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عرض الحائط".

وأكد البيان على أن: "القوات المسلحة تتعهد بالثأر لسمية ووالدتها وكل المدنيين الذين سقطوا، وأن الرد على هذا القصف الهمجي الغاشم سيكون قاسيا".