كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب تعود إلى الساحة السياسية العالمية برحلة إلى إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر موقع "سي إن إن" أن إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أخذت مبادرتها لريادة الأعمال للنساء إلى إفريقيا، حيث وصلت إلى إثيوبيا اليوم الأحد للترويج لمبادرة التنمية والازدهار العالمي التي تديرها حكومة والدها ترامب.
وسينضم إلى الابنة الأولى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مارك جرين، كما ستسافر أيضًا إلى كوت ديفوار الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر القمة الإقليمي لغرب إفريقيا.
وسينضم إلى الابنة الأولى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مارك جرين، كما ستسافر أيضًا إلى كوت ديفوار الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر القمة الإقليمي لغرب إفريقيا.
وتركز إيفانكا، وهي مستشار كبير لوالدها، الرئيس دونالد ترامب، على مجموعة من القضايا بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة، وقضايا الأسرة العاملة وتنمية القوى العاملة.
وقبل وجودها في البيت الأبيض، صممت إيفانكا نفسها بطلة للنساء، ومنذ أن بدأت إدارة والدها، بذلت جهودًا لبناء علاقات مع قادة العالم.
وقال ترامب في إحدى المقابلات: "إذا أرادت أن ترشح نفسها للرئاسة، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التغلب عليها".