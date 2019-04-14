إيفانكا ترامب تعود إلى الساحة السياسية العالمية برحلة إلى إفريقيا

وسينضم إلى الابنة الأولى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مارك جرين، كما ستسافر أيضًا إلى كوت ديفوار الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر القمة الإقليمي لغرب إفريقيا.

وتركز إيفانكا، وهي مستشار كبير لوالدها، الرئيس دونالد ترامب، على مجموعة من القضايا بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة، وقضايا الأسرة العاملة وتنمية القوى العاملة.

وقبل وجودها في البيت الأبيض، صممت إيفانكا نفسها بطلة للنساء، ومنذ أن بدأت إدارة والدها، بذلت جهودًا لبناء علاقات مع قادة العالم.