كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب لم يقصد الإساءة لإلهان عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهم نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب إلهان عمر، بالتهوين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بينما يقول منتقدو الرئيس إنه انتزع كلمات عمر عن سياقها من أجل إثارة المشاعر المعادية للمسلمين.
ونشر ترامب على تويتر، أمس السبت، تسجيلاً مصوراً يشير إلى أن عمر، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، تهون من هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001. ويضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها عمر الشهر الماضي تقول عن الهجمات إن "بعض الأشخاص فعلوا شيئاً".
وانتقد ديمقراطيون بارزون، بينهم الطامحان للترشح للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، تغريدة ترامب وقالوا إنه "يحرض على العنصرية والعنف تجاه عمر بالتسجيل المصور". وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس السبت، إن الرئيس يستخدم الذكرى "المقدسة" لهجمات الحادي عشر من سبتمبر لشن هجوم سياسي".
وقالت عمر في كلمة أمام جماعة تدعو للحقوق المدنية للمسلمين إن المسلمين "عاشوا في حالة من عدم الارتياح على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وإنها صراحة سئمت من ذلك كما يجب أن يشعر كل مسلم بالسأم من ذلك".
ووصفت ساندرز، تعليقات عمر بأنها "مشينة وغير لائقة"، وتساءلت عما تراه عدم تحرك من جانب الديمقراطيين إزاء القضية. وقالت: "أعتقد أنه أمر جيد أن يخاطبها الرئيس بسبب هذه التعليقات، والسؤال الكبير هو لماذا لا يفعل ذلك الديمقراطيون".