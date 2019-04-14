كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب لم يقصد الإساءة لإلهان عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب، لم يقصد أي إساءة في تغريدة على تويتر تنتقد تعليقات عضو الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر على هجمات الحادي عشر من سبتمبر".

وقالت لمحطة (أي.بي.سي نيوز) التلفزيونية: "لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص.. لكن على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس، بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب".

واتهم نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب إلهان عمر، بالتهوين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بينما يقول منتقدو الرئيس إنه انتزع كلمات عمر عن سياقها من أجل إثارة المشاعر المعادية للمسلمين.

ونشر ترامب على تويتر، أمس السبت، تسجيلاً مصوراً يشير إلى أن عمر، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، تهون من هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001. ويضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها عمر الشهر الماضي تقول عن الهجمات إن "بعض الأشخاص فعلوا شيئاً". Advertisements

وانتقد ديمقراطيون بارزون، بينهم الطامحان للترشح للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، تغريدة ترامب وقالوا إنه "يحرض على العنصرية والعنف تجاه عمر بالتسجيل المصور". وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس السبت، إن الرئيس يستخدم الذكرى "المقدسة" لهجمات الحادي عشر من سبتمبر لشن هجوم سياسي".

وقالت عمر في كلمة أمام جماعة تدعو للحقوق المدنية للمسلمين إن المسلمين "عاشوا في حالة من عدم الارتياح على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وإنها صراحة سئمت من ذلك كما يجب أن يشعر كل مسلم بالسأم من ذلك".