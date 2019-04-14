كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 مجموعات يهودية تطالب ترامب بوقف تعهد نتنياهو بالسيادة على الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت تسع مجموعات يهودية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعيد انتخابه حديثًا لولاية خامسة، من تنفيذ وعد حملته الانتخابية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

"وقالت المجموعات: "نعتقد أنه سيؤدي إلى مزيد من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويقوض بشدة، إن لم يكن القضاء عليه بالكامل، التنسيق الأمني الناجح بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويحفز الجهود مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.

وأضافت: "سوف يخلق هذا انقسامات حادة في الولايات المتحدة ويجعل من الصعب الحفاظ على الدعم الثابت لإسرائيل وأمنها".

من بين تلك المجموعات المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكان، واتحاد إصلاح اليهودي، والكنيسة المتحدة لليهودية المحافظة، والجمعية الحاخامية، ورابطة مناهضة التشهير، وأمينيو، والمجلس الوطني للمرأة اليهودية ومنتدى السياسة الإسرائيلية.