تركيا تورط نفسها في معركة طرابلس وتمد الإرهابيين بالسلاح (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، السبت، إن تركيا متورطة في معركة طرابلس بإرسالها للسلاح والعتاد للإرهابيين عبر مالطا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده المسماري، السبت، أكد أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة مع الجماعات الإرهابية، التي تحصل على إسناد مباشر من تركيا.

وأوضح المسماري أن هناك قوارب تبحر من تركيا محملة بالسلاح والعتاد والإرهابيين، تمر بمالطا وصولا لمصراتة، مضيفا " تنقل رحلات جوية من تركيا مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا"، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".

