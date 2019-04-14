كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": أياد أجنبية وراء سقوط طائرتنا الحربية جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، بأن

هناك أياد أجنبية وراء سقوط الطائرة الحربية جنوبي طرابلس.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، أن هناك طائرات من دون طيار تتجسس على القوات الليبية، وتمد ميليشيات طرابلس بالمعلومات.