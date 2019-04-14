كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماعات حقوق الإنسان: قطر تسترت على وفاة 1200 عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت العديد من جماعات حقوق الإنسان قطر بالتستر على وفاة أكثر من 1200 عامل مهاجر أثناء بناء منشآت رياضية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، والتراث الأفريقي لحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، إنهم تقدموا بشكوى مشتركة ضد علي بن شيخ المري، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

تم تقديم الشكوى إلى العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك التحالف العالمي لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي والهيئة العالمية لكرة القدم، FIFA.

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وقالوا في بيان صحفي إن هيئات الرقابة الثلاث طلبت من التحالف العالمي لحقوق الإنسان فتح تحقيق بشأن تواطؤ المري والتأكد من أنه ولجنته لن يفلتوا من العقاب.

وأضافوا: "ندعو إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في الانتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر".

قالت المجموعات الثلاث إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا في جنيف لإطلاق حملة بعنوان "الكشف عن الحقائق في قطر".