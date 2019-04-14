كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
جيرونا
0
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18:30
0
فياريال
فالنسيا
-
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20:45
-
ليفانتي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
1
نابولي
فروسينوني
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
4
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إيتيان
1
x
17:00
0
بوردو
ليل
-
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21:00
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باريس سان جيرمان
المصري البورسعيدي
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
النادي الصفاقسي - تونس
1
x
18:00
0
نكانا - زامبيا
الزمالك - مصر
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21:00
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حسنية أكادير - المغرب
نهضة بركان - المغرب
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x
21:00
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غور ماهيا - كينيا