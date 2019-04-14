كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: نتوقع فتح محور ثامن في معركة طرابلس "قريبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إنه تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات طرابلس.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد: "نتوقع في الأيام القليلة فتح محور ثامن في معركة طرابلس لقطع خط إمداد رئيسي للميليشيات".

وأشار إلى أن العمليات العسكرية تتواصل وعلى مدار الساعة، منوها بأنه تم فقد إحدى الطائرات الحربية خلال معركة طرابلس بعد أن فقد الطيار السيطرة عليها.

وأوضح أن الطائرة التي سقطت فوق عين زارة جنوبي طرابلس أصيبت بشظايا بصاروخ.

وتابع، قائلا: "قواتنا البرية تتقدم على 7 محاور في معركة طرابلس".