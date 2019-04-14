قمر صناعي يعرض تدمير مصنع صواريخ إيراني محتمل في سوريا

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي أصدرتها شركة المخابرات الإسرائيلية، اليوم الأحد، التدمير الكامل لمصنع صواريخ أرض - أرض إيراني محتمل في منطقة مصياف السورية، التي يُزعم أن إسرائيل قصفتها يوم السبت.



"وقالت وكالة الاستخبارات إنه تم تدمير الهياكل الصناعية الرئيسية بالكامل بما في ذلك الحظيرة الرئيسية والمباني الثلاثة المجاورة للإنتاج، كما أن بقية المباني تأثرت وتضررت جراء الانفجار مضيفة أنها "تقيّم أن جميع العناصر والمعدات التي كانت بداخلها قد دُمرت بالكامل".



تم بناء المصنع في المجمع الغربي للقاعدة بين عامي 2014 و2016، وتحيط به جدار لفصله عن بقية القاعدة العسكرية. ويمر مدخل المصنع عبر القاعدة.