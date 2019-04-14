طولها بحجم ملعب كرة قدم ولها 6 محركات.. تفاصيل أول رحلة لأضخم طائرة في العالم

أجرت أكبر طائرة في العالم، أول رحلة لها، أمس السبت، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما تراهن الشركة التي تولت الصنع أن تعزز موقعها في سوق المركبات الجوية الخاصة.

وحلقت الطائرة، التي صنعتها شركة “ستارتولاونش سيستمز”، في صحراء موهافي، جنوبي الولايات المتحدة.

وتعتبر الطائرة التي أطلق عليها اسم “روك” الأكبر على الإطلاق، لأن طولها يضاهي طول ملعب لكرة القدم في الولايات المتحدة، وتم تزويد المركبة بست محركات.

وتضم الطائرة التي أقلعت عند الساعة السابعة صباحا، جسمي طائرة، وتلتئم المركبتان مع بعضهما البعض من خلال جناح مشترك.

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وبعد تمكنها من الإقلاع بشكل ناجح، استطاعت الطائرة البقاء في الجو لمدة تزيد عن ساعتين، ثم هبطت في قاعدة موهافي الجوية وسط تصفيق واحتفال من مئات الأشخاص.

وتم تصميم الطائرة حتى تكون قادرة على إنزال صواريخ وعربات فضائية يصل وزنها إلى 226 طنا، وعلى ارتفاع عشرة كيلومترات، وتقول الشركة المصنعة، إن حجزها سيكون سهلا للغاية.

ويوم أمس السبت، بلغت الطائرة أقصى سرعة لها قاربت 189 ميلا في الساعة على علو يصل إلى خمسة كيلومترات، وكانت هذه الرحلة لأجل الاختبار فقط.