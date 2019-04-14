زيدان يكشف عن المفاجأة ويرد على أخبار عودة “الدون” لريال مدريد

اعترف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد اللإسباني، بالمكانة التي كان يحتلها النجم السابق للفريق كريتسيانو رونالدو رفقة “الميرنغي”، وذلك بعد حوالي تسعة أشهر على اختياره الانتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس.

زيدان أوضح على هامش لقاء صحفي، اليوم اللإثنين، أن رونالدو رحل، ومن الصعب التقاعد مع أسماء كروية ستقدم كل الأشياء التي منحها “الدون” لـ “الميرنغي” طيلة مشواره مع المجموعة.

ويخصوص إمكانية عودته، علق المدرب الفرنسي: ” منذ عودتي لتدريب ريال مدريد لم يسبق له أن تحدث مع لاعب رحل، القرارات الخاصة بالميركاتو الصيفي سيكون لها وقت محدد لمناقشتها”.

وبهذا التصريح أنهى زين الدين زيدان، جميع الأخبار التي تحدتث بالفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات مع رونالدو من أجل العودة إلى قلعة “السانتياغو” بيرنابيو، بعد فشل الإدارة في إيجاد إسم لتعويض رحيله.