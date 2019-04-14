كيف تنتصر الفرنسية على الإنجليزية والإسبانية؟.. حرب اللغات الأجنبية في المغرب

تتسابق الأسر المتوسطة المغربية لتدريس أبنائها باللغة الفرنسية، سواء لدى البعثات الفرنسية التي تشكل شبكة من المدارس الأكثر انتشارا خارج فرنسا، أو في مدارس القطاع الخاص التي تحاول محاكاة مدارس البعثات باعتماد مقررات دراسية وبرامج فرنسية. تعتقد الأسر المتوسطة أن ضمان مستقبل أبنائها رهين بتعلم لغة موليير، فالاقتصاد المغربي يعتمد على اللغة الفرنسية، والإدارة مفرنسة وتدريس المواد العلمية في التعليم الجامعي يتم باللغة الفرنسية. إنه تفكير براغماتي يعتمد على كون الفرنسية تضمن فرص الحصول على شغل بعد التخرج، وتوفر آفاقا أفضل.

من جانب آخر، تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 20 ألف تلميذ يدرسون في البعثات الفرنسية، ونحو مليون تلميذ آخر يدرسون في المدارس الخاصة التي تعتمد الفرنسية. ففرنسا بالنسبة إلى المغرب هي الماضي الاستعماري، لكنها بالنسبة إلى جزء مهم من النخب الحاكمة، هي الحضارة والتقدم والحداثة، وهي باريس وما ترمز له من رقي، وهي اللغة الفرنسية بكل ما تحمله من ثقافة وتاريخ وحضارة. وضع أدى إلى بروز نخبة مفرنسة تُتهم بأنها موالية لفرنسا في المغرب، في مقابل بروز تيار عريض من الإسلاميين والقوميين، يناهضون سياسة الفرنكفونية، ويعتبرون أنها تشكل خطرا على هوية المغرب، ولغته، وحضارته.

فكيف تحوّلت اللغة الفرنسية إلى لغة أجنبية شبه رسمية ومهيمنة على اللغات الوطنية؟ وما هو وضع لغتين أجنبيتين لا تقلان أهمية وتأثيرا في حياة المغاربة، وهما كل من لغة المستعمر الثاني للمغرب، أي الإسبانية، واللغة “العالمية” في العصر الحالي، أي الإنجليزية؟

هناك حوالي5000 متعلم مغربي للإنجليزية موزعين بين مختلف فروع المعهد البريطاني بحسب ما يعلن الأخير في موقعه الرسمي، فيما رفض المجلس البريطاني الإدلاء بأي إحصائيات لعدد طلبته، واكتفى في رد حول مراسلة لـ”أخبار اليوم” أنه “لا يمكن الإفصاح عن الرقم الحقيقي لعدد الطلبة لأن المعلومة تبقى سرية، والتي قد يستفيد منها المتنافسون في حال الإفصاح عنها”. فيما كانت بداية الانطلاقة مؤسساتيا للغة الأولى في العالم كان بظهور معهد Amideast، الذي يجمع بين كلمتي إفريقيا والشرق الأوسط، إذ جرى فتح فرع له في الرباط عام 1950 قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء.

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في المقابل، ورغم المستقبل الواعد الذي ينتظر اللغة الإسبانية عالميا في العقود المقبلة، باعتبارها لغة أكثر من 577 مليون شخص؛ إلا أنها تعرف تراجعا في المغرب بعدما هُمشت في السنوات العشر الأخيرة لحساب اللغة الفرنسية. ويكشف تقرير معهد سيربانتيس لسنة 2018 حول انتشار اللغة الإسبانية في العالم أكثر من مليون و664 ألف شخص داخل المغرب لديهم مهارات محدودة في اللغة الإسبانية، منهم 22 ألفا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، و6586 آخرين جُبلوا عليها.

ويعتبر المغرب أول بلد يضم أكبر عدد من الناطقين باللغة الإسبانية، مقارنة مع الناطقين بها في غينيا الاستوائية التي كانت مستعمرة إسبانية ولغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية، كما يتجاوز عدد الناطقين بها في البرازيل، الذين يصل عددهم إلى نحو 500 ألف ناطق، علما أنه، مثلا، في الجارة الجزائر هناك نحو 500 ألف ناطق بالإسبانية. التراجع في تدريس اللغة الإسبانية في المغرب جاء ليخدم لغات أجنية أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية، رغم الارتباط القوي بين شمال وجنوب المغرب بإسبانيا، باعتبارها المُستعمِر السابق، على غرار العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية؛ يؤكد تقرير سيربانتيس بشكل دقيق.

حسين بوزينب، مترجم القصر الملك المغربي وأستاذ الدراسات الإسبانية بجامعة الرباط، أوضح، في اللقاء الذي احتضنه معهد سيربانتيس، أن “دراسة الأدب العربي وتاريخ المغرب تحتاج إلى اللغة الإسبانية، لأن 80 في المائة من تاريخ المملكة مكتوب باللغة الإسبانية”. وأضاف أن رسائل الملوك المغاربة ما كانت لتصل إلينا اليوم، لو لم يحافظ عليها الإسبان، إذ احتفظوا بها في أرشيفاتهم.