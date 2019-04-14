كشف ميغيل غاموندي، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية لفريق حسنية أكادير في مواجهة الزمالك المصري، وذلك في إطار مباراة إياب ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي ستقام على أرضية ملعب السويس.
تشكيلة غزالة سوس سجلت عودة نجمها الشاب عبد الكريم بعدي، الذي غاب اضطراراً في مواجهة الذهاب التي أقيمت بملعب أدرار بأكادير بسبب الإصابة، في حين جاءت باقي الأسماء كالاتي:
عبد الرحمن الحواصلي
ياسين الرامي
سفيان بوفتيني
عبدالعلي خنبوبي
عبد الكريم باعدي.
جلال الداودي
زهير الشاوش
إدريس بناني
تامر صيام
يوسف الفحلي
عماد الكيماوي
كانت هذه تفاصيل خبر كأس “الكاف”..التشكيلة الرسمية لحسنية أكادير أمام الزمالك المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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