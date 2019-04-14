أقدم شاب في عقده الثالث، صباح أمس السبت، على وضع حد لحياته في مدينة أرفود، بعدما تسلق عمودا كهربائيا عالي الضغط، فأراده قتيلا على الفور.
مصادر “اليوم 24 ” أفادت أن شابا في الثلاثينات من عمره، تلقى صعقة قوية، أردته قتيلا في الحال حين تسلق عمودا كهربائيا، بعدما قرر الانتحار.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، فور علمها بالواقعة، حلت في عين المكان، حيث تم نقل الهالك إلى قسم الأموات في المستشفى المحلي في أرفود .
وقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بنقل الجثة إلى قسم التشريح، وفتح محضر بحث في الواقعة في محاولة لتحديد الأسباب الرئيسية، التي قد تكون وراء انتحاره.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب ينتحر بطريقة مروعة في أرفود..بالكهرباء!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.