شاب ينتحر بطريقة مروعة في أرفود..بالكهرباء!!

أقدم شاب في عقده الثالث، صباح أمس السبت، على وضع حد لحياته في مدينة أرفود، بعدما تسلق عمودا كهربائيا عالي الضغط، فأراده قتيلا على الفور.

مصادر “اليوم 24 ” أفادت أن شابا في الثلاثينات من عمره، تلقى صعقة قوية، أردته قتيلا في الحال حين تسلق عمودا كهربائيا، بعدما قرر الانتحار.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، فور علمها بالواقعة، حلت في عين المكان، حيث تم نقل الهالك إلى قسم الأموات في المستشفى المحلي في أرفود .

وقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بنقل الجثة إلى قسم التشريح، وفتح محضر بحث في الواقعة في محاولة لتحديد الأسباب الرئيسية، التي قد تكون وراء انتحاره.