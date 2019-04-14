مناف: طوينا صفحة “تشامبيونز ليغ” وهذا ما قاله اللاعبون بمستودع الملابس-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أكد مناف منبي، المعد البدني لفريق الوداد الرياضي، إن اللاعبين وضعوا التأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا جانباً، وبدؤوا في التفكير في اللقاء المحلي الهام الذي سيجمعهم بحسنية أكادير بعد 3 أيام فقط، والذي تعد نتيجته هامة بالنسبة لمشوار الفريق صوب اللقب.

وأضاف مناف في حديث لوسائل الإعلام ضمنها “اليوم 24″، مساء أمس السبت، أن مستودع ملابس الوداد بعد لقاء حوريا كوناكري الذي حسموه بالخماسية، تداول الاستعداد للقاء غزالة سوس، والتركيز به.

وبخصوص مباراة نصف النهائي التي ستجمع صان داونز و الوداد الرياضي، شدد المتحدث ذاته، بأن ممثل الكرة الجنوب الإفريقية يعد ضمن أقوى أندية القارة السمراء، مشدداً بأن الوداد بحاجة كبيرة لدعم الإعلام المغربي خلال رحلته القارية، لمواصلة تشريف الكرة الوطنية والمنافسة على اللقب.

فيما يلي تصريح مناف كاملاً، بعد مباراة حوريا كوناكري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط:

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