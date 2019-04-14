السودان: إحالة بن عوف للتقاعد وإطلاق سراح جنود انضموا للاحتجاجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم، الأحد، إعفاء وزير الدفاع السابق، عوض بن عوف، من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، بالإضافة إلى إعفاء كل من سفيري السودان لدى واشنطن والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان.

كما أعلن المجلس تعيين أبوبكر مصطفي، مديرا للمخابرات والأمن‎، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات جارية حول جهاز الأمن والمخابرات.

وقال المجلس إنه قرر إطلاق سراح ضباط الشرطة والجيش الذين اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات. حيث كان عدد من الضباط الجيش تصدوا للقوات الأمنية في محاولتها اقتحام ميدان الاعتصام أمام مقر الجيش، ما أدى إلى قتل مواطنيين وعدد من منسوبي الجيش.

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